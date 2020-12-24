Юморист умеет поднимать настроение супруге.
От внимательных подписчиков Татьяны Брухуновой не ускользает ни одна деталь.
Фолловеры разглядели на одном из фото Татьяны коробки с подарками.
Вскоре любопытство интернет-пользователей было вознаграждено. Татьяне самой не терпелось похвастаться новым ювелирным украшением.
Евгений Ваганович преподнёс молодой супруге серьги в виде цветка, которые Татьяна вскоре примерила, опубликовав сюжет в сторис.
Сведущие люди пояснили, что золотые серьги Татьяны, инкрустированные ониксом, стоят около 320 000 рублей.
"Когда тебя любят", — написала под фото Брухунова.
Женщина объяснила, что подарок супруг преподнёс ей без всякого повода, просто вручил в один серых понедельников.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.