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Евгений Петросян одарил жену ювелирным украшением

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист умеет поднимать настроение супруге.

От внимательных подписчиков Татьяны Брухуновой не ускользает ни одна деталь.

Фолловеры разглядели на одном из фото Татьяны коробки с подарками.

Вскоре любопытство интернет-пользователей было вознаграждено. Татьяне самой не терпелось похвастаться новым ювелирным украшением.

Евгений Ваганович преподнёс молодой супруге серьги в виде цветка, которые Татьяна вскоре примерила, опубликовав сюжет в сторис.

Сведущие люди пояснили, что золотые серьги Татьяны, инкрустированные ониксом, стоят около 320 000 рублей.

"Когда тебя любят", — написала под фото Брухунова.

Женщина объяснила, что подарок супруг преподнёс ей без всякого повода, просто вручил в один серых понедельников.

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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