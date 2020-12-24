Марат Сафин рассказал, как Виктория Боня выглядит по утрам

Бывшая участница "Дома-2" продолжает интриговать публику, намекая на свой роман с теннисистом.

Марат Сафин на празднике, посвящённом дню рождению Виктории Бони, пояснил журналистам, что его со светской львицей связывает дружба.

Виктория Боня публикует доказательства того, что её отношения со спортсменом больше похожи на романтические.

Модель поделилась видео, рассказав, что путешествует с Сафиным по Монако. Женщина кокетливо спрашивает теннисиста, какие девушки ему нравятся.

"Натуральные, у которых ничего не накачано и волосы небрежно уложены, будто она только спросонья", — отвечает Марат. "Значит, я подхожу", — заметила Боня.

На этом Виктория не успокаивается и выясняет у Сафина, как она выглядит по утрам.

"Узнаваемо", — ответил спортсмен, робея.

Виктория рассказала подписчикам, как они с Маратом ели рыбу, которую теннисист приготовил собственными руками.