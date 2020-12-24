Избивший Прилучного бизнесмен подробно рассказал, как было дело

Владелец клуба в Калининграде, разукрасивший лицо актёру, сам пришёл в отделение полиции с повинной.

Владимир Семёнов, который отправил Прилучного в нокаут, рассказал о нашумевшем поединке.

Бизнесмен поведал, что актёр заявился к нему в клуб в нерабочее время. По просьбе приятеля предприниматель открыл заведение. Актёр, снимающийся в фильме про единоборства "В клетке", заинтересовался площадкой для боёв и попросил владельца клуба отключить видеокамеры.

Семёнов отказался выключить систему видеонаблюдения, а Прилучный, который, по словам бизнесмена, был нетрезв, настойчиво нарывался на спарринг.

"Павел отрицательно ответил на моё предложение спарринга в перчатках, сказав что-то вроде "нет, давай, как на улице", имея в виду, как я понял, уличную драку. Я ответил, что не буду… Тогда Прилучный принял боксёрскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приёмы. Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы", — рассказал Семёнов в интервью "МК".

Предприниматель не стерпел нападения и нанёс актёру ответный удар.

"Когда он в очередной раз, по-моему, правой рукой, пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришёлся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу", — пояснил Семёнов.

Сам бизнесмен почти не пострадал в драке, а вот Прилучному пришлось обратиться за помощью к хирургам, так как его соперник по импровизированным боям без правил сломал ему челюсть.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ.