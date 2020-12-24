Кто станет его женой? Киркоров посетил знаменитого свадебного кутюрье

Поводом сосватать поп-короля стал его визит Дом моды Аники Керимовой. Аника — модельер, которая прославилась созданием свадебных нарядов для звёзд российской эстрады.

Логика подсказала завсегдатаям светских тусовок, что Филипп Киркоров отправился к свадебному кутюрье неслучайно.

По мнению Алёны Кравец, певец решил показать всем женщину, которая родила ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Именно её прочат в супруги Филиппу Бедросовичу.

"Кто станет его женой? Говорят, он собирается узаконить свои отношения с матерью своих детей. Филипп долгое время её скрывал, а теперь решил рассекретить", — рассказала Кравец в передаче "Пусть говорят".

Именитый стилист отметила посещение Киркорова в своём Instagram.