Поводом сосватать поп-короля стал его визит Дом моды Аники Керимовой. Аника — модельер, которая прославилась созданием свадебных нарядов для звёзд российской эстрады.
Логика подсказала завсегдатаям светских тусовок, что Филипп Киркоров отправился к свадебному кутюрье неслучайно.
По мнению Алёны Кравец, певец решил показать всем женщину, которая родила ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Именно её прочат в супруги Филиппу Бедросовичу.
"Кто станет его женой? Говорят, он собирается узаконить свои отношения с матерью своих детей. Филипп долгое время её скрывал, а теперь решил рассекретить", — рассказала Кравец в передаче "Пусть говорят".
Именитый стилист отметила посещение Киркорова в своём Instagram.
"Филипп, как никто другой, знает толк в красоте и моде! Мы готовим для него несколько концертных нарядов, в том числе и с камнями Сваровски — главным трендом года, помогает нам в этом личный стилист Филиппа Киркорова! Надеюсь, что уже в самое ближайшее время вы сможете их оценить!" — написала Аника Керимова.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.