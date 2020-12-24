Актриса поделилась в Instagram кадрами с празднования своего дня рождения.
Супруг Максим Матвеев в своём личном блоге поздравил Елизавету Боярскую с её праздником.
"Пусть все будет так, как ты захочешь!" — написал артист пожелание своей драгоценной супруге под фото, на котором Елизавета запечатлена на яхте.
Сама Боярская выложила в Instagram фотоотчет о вечеринке в её честь, сразу предупредив хейтеров, что присутствующие не рисковали здоровьем, собравшись вместе.
"Деньрожденческая вечеринка с антителами. Милые мои, друзья мои, я безмерно вас люблю. Спасибо за счастливейший вечер. И еще я хочу поблагодарить всех за бесконечный поток поздравлений, за добрые слова и пожелания! Спасибо за ваше внимание и теплоту!" — написала актриса под фото.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.