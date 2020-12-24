Елизавета Боярская с размахом отметила 35-летие

Актриса поделилась в Instagram кадрами с празднования своего дня рождения.

Супруг Максим Матвеев в своём личном блоге поздравил Елизавету Боярскую с её праздником.

"Пусть все будет так, как ты захочешь!" — написал артист пожелание своей драгоценной супруге под фото, на котором Елизавета запечатлена на яхте.

Сама Боярская выложила в Instagram фотоотчет о вечеринке в её честь, сразу предупредив хейтеров, что присутствующие не рисковали здоровьем, собравшись вместе.