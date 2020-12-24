В смерти светской львицы обнаружились мистические совпадения

Представители следственных органов сопоставили факты и пришли к выводу, что женщина, вероятно, покончила с собой.

На теле Ирины Шафировой, которую обнаружили несколько дней назад, не обнаружили следов борьбы.

Выпавшая из окна 15-го этажа женщина незадолго до смерти лечилась в психиатрической клинике.

Шафирова искала утешение также в эзотерике. Она часто обращалась к экс-участнице "Битвы экстрасенсов" Илоне Новосёловой.

"Она очень интересовалась магией. На Маросейке есть магический салон, Ира иногда туда приходила. Она очень любила гадание, Таро, все это чародейство. Основным интересом в этих гаданиях для неё всегда был муж! Ещё она пару раз ездила к Илоне Новосёловой. Ирина считала, что на неё наведена порча, хотела избавиться от этого", — рассказала турагент светской львицы Ева в интервью "СтарХиту".

Интересно, что экстрасенс тоже сбросилась с высоты и разбилась насмерть. Илона Новосёлова, так же как и её VIP-клиентка, обращалась за помощью к психиатрам.