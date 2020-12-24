Девочку готовят к пластической операции.

Самый позитивный миллионер Джанлуки Вакки сопровождал танцами супругу вплоть до родильной палаты.

53-летний итальянец, ставший известным благодаря своим зажигательным танцам, решил поддержать родителей, которые сталкиваются со схожей проблемой.

Супруги появились на обложке глянцевого журнала. В руках у счастливых родителей — девочка. На лице ребёнка сложно разглядеть патологию, о которой сообщили Джанлуки с супругой Шэрон.

"С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалим. Мы счастливы, что вы наконец можете увидеть её. Блу родилась с "волчьей пастью". Наши сердце и душа были с нашей дочкой, но ещё с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребёнком из 700. Нам повезло с отличной командой врачей, в скором времени они проведут операцию, чтобы помочь дочке жить нормальной жизнью", — написал Вакки в своём Instagram.