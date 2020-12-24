Успенская повисла на шее у Собчак и объявила об их примирении

Женщины с характером нашли в себе силы забыть былые разногласия.

Любови Успенской ранее не понравилось то, как Собчак брала у неё интервью.

Вопросы о дочери показались королеве русского шансона чрезмерно навязчивыми. Успенская прервала беседу с журналисткой и в раздражении покинула студию.

С тех пор две роковые блондинки не общались. Успенская забыла старую обиду и сообщила в своём Instagram-аккаунте о примирении со светской львицей.

"Впервые после нашей программы с Ксюшей мы встретились. Мы понимаем, что не враги", — сказала Успенская на видео, крепко сцепив руки вокруг шеи Ксении.

Собчак ответила певице тоже в примирительном духе. Она объяснила, что не стоит смешивать личные и профессиональные отношения.