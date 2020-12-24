Молодая супруга юмориста поделилась страданиями с фолловерами.

Татьяна Брухунова объяснила, что её одолевают сильные головные боли, с которыми не справляется ни одно лекарство.

"Четвертые сутки я мучаюсь мигренью. Те, кто хотя бы однажды испытал это на себе, понимают, что это не просто головная боль, а сущий ад, внутри которого ты не можешь не только встать и ровной походкой дойти до нужных тебе мест, но и открыть шторы, съесть чего-то вкусного, даже звук лопаты дворника, убирающего за окном снег, кажется невыносимо громким", — посетовала Татьяна.