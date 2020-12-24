Актриса была лишена пышного свадебного торжества, но романтику молодой жене новоиспечённый супруг всё-таки устроил.
Подписчики Лизы Арзамасовой сетовали на то, что девушка не облачилась в белое платье невесты, а роспись в ЗАГСе прошла без привычного для звёзд размаха.
Хотя актриса и довольствовалась скромной церемонией бракосочетания, зато Авербух организовал шикарное свадебное путешествие.
Лиза опубликовала в Instagram фото, где она запечатлена на палубе красивой яхты. Вокруг судна плещутся волны, а актриса купается в порывах ласкового южного ветра.
Интернет-пользователи предположили, что Илья Авербух побаловал молодую супругу романтическим круизом.
"Красотка! И пара отличная! Будьте счастливы! И держитесь, завистников сейчас будет море. Где же этим убогим сквернословам погреться, как не около талантливых, счастливых и влюбленных", — пишут Лизе добрые слова подписчики.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.