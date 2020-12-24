Отношения "Можора" со звездой сериала "Папины дочки" складываются непросто.
К звёздной паре приковано внимание общественности. Вокруг актёров множатся многочисленные слухи. Недавно Павел Прилучный и Мирослава Карпович удивили публику зажигательным танцем. Инсайдеры утверждают что в отношениях актёрской парочки кипят африканские страсти.
Темпераментный актёр якобы превращает жизнь Карпович в череду непредсказуемых сюрпризов.
Коллеги актёра подозревают, что Павел закрутил роман со своей партнёршей по сериалу "Клетка" Зепюр Брутян. На такие мысли окружающих навело то, что Павел якобы флиртует со своей коллегой на съёмочной площадке.
Окружающие пару люди считают, что положение Мирославы рядом с Павлом очень шаткие.
"Паша ведь все еще живет с ней под одной крышей. Правда, они часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице. Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на то время. Ему нравится одному проводить время с сыном и дочкой!" — рассказали коллеги актёра в интервью "Комсомольской правде".
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.