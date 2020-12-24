Инсайдеры уверены, что Прилучный скоро бросит Карпович

Отношения "Можора" со звездой сериала "Папины дочки" складываются непросто.

К звёздной паре приковано внимание общественности. Вокруг актёров множатся многочисленные слухи. Недавно Павел Прилучный и Мирослава Карпович удивили публику зажигательным танцем. Инсайдеры утверждают что в отношениях актёрской парочки кипят африканские страсти.

Темпераментный актёр якобы превращает жизнь Карпович в череду непредсказуемых сюрпризов.

Коллеги актёра подозревают, что Павел закрутил роман со своей партнёршей по сериалу "Клетка" Зепюр Брутян. На такие мысли окружающих навело то, что Павел якобы флиртует со своей коллегой на съёмочной площадке.

Окружающие пару люди считают, что положение Мирославы рядом с Павлом очень шаткие.