Милонов сказал всё, что думает про Моргенштерна

Депутат Госдумы Виталий Милонов крайне нелицеприятно высказался о популярном рэпере Моргенштерне. По его мнению, этот "античеловек" недостоин жить.

Депутат, известный своеобразными методами защиты традиционных ценностей, рассказал всё, что он думает о рэпере Моргенштерне.

"Моргенштерн это человек, который не должен жить в том виде, в котором он сейчас живёт. Если он будет продолжать петь, надо просто зашить ему рот, как Нео в "Матрице". Чтобы он ходил с зашитым ртом и мычал", — заявил Виталий Милонов в эфире радио "КП".

Депутат добавил, какой вклад лично он готов внести для изничтожения ненавистного ему рэпера.

"Я лично готов ему дать 100 палок по пяткам, чтобы он больше не мог ходить. Я готов его высечь плетьми у Басманного суда, на Красной площади вывести его на Лобное место и примерно наказать", — предложил список карательных мер Милонов.

На этом бичевание популярного у молодёжи артиста не закончилось: Милонов назвал Моргенштерна "дикой тварью", "античеловеком" и подал идею выдать ему "паспорт обезьяны", ну или повесить.

В 2020 году Алишер Валеев (Моргенштерн) победил в номинации "Женщина года" Topical Style Awards, в номинации "Музыкант года" GQ, а также занял 21-ю строчку в списке Forbes "40 самых успешных звёзд России до 40 лет".