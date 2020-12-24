Актриса, которая долгое время оставалась непримирима с бывшим супругом, неожиданно смягчилась.
Она позволила своим биологическим детям навестить отца.
Отпрыски самой красивой четы Голливуда 14-летняя дочь Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен проведут Рождество с Брэдом Питтом.
Сама Анджелина Джоли будет встречать Рождество в компании свои приёмных детей, возраст которых варьируется от 15 до 19 лет.
Всё время после развода с 2016 года пара не прекращает судебные тяжбы по поводу опеки над детьми.
Джоли настаивает, чтобы ей предоставили право единоличной опеки. Брэд Питт предлагает совместную опеку над отпрысками.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.