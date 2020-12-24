Анджелина Джоли и Брэд Питт поделили детей на Рождество

Актриса, которая долгое время оставалась непримирима с бывшим супругом, неожиданно смягчилась.

Она позволила своим биологическим детям навестить отца.

Отпрыски самой красивой четы Голливуда 14-летняя дочь Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен проведут Рождество с Брэдом Питтом.

Сама Анджелина Джоли будет встречать Рождество в компании свои приёмных детей, возраст которых варьируется от 15 до 19 лет.

Всё время после развода с 2016 года пара не прекращает судебные тяжбы по поводу опеки над детьми.

Джоли настаивает, чтобы ей предоставили право единоличной опеки. Брэд Питт предлагает совместную опеку над отпрысками.