Три миллиона за откровение: Тарзан отказался от грязных денег ток-шоу

Наташа Королёва рассказала, как скандальные передачи пытались заполучить подробности измены Сергея Глушко.

Певица, которая оказалась в центре семейного скандала, продолжает призывать к тому, чтобы жёлтая пресса оставила её семью в покое.

Наташа Королёва и Тарзан периодически радовали публику откровенными признаниями. Звёздной паре не удалось решить внутрисемейный конфликт тихо.

Супруги шумно выносили "сор из избы", однако воздержались от посещения ток-шоу.

Сергей Глушко публично каялся, публикуя видео в Instagram, а Королёва спешила излить душевную боль в интервью Ксении Собчак.

При этом пара очень гордится, что они не стали гостями скандальных ток-шоу.

Королёва призналась, что Тарзану за "жареные" факты о его любовных похождениях предлагали три миллиона рублей, однако он с негодованием отверг предложение охотников за сенсациями.