Наташа Королёва рассказала, как скандальные передачи пытались заполучить подробности измены Сергея Глушко.
Певица, которая оказалась в центре семейного скандала, продолжает призывать к тому, чтобы жёлтая пресса оставила её семью в покое.
Наташа Королёва и Тарзан периодически радовали публику откровенными признаниями. Звёздной паре не удалось решить внутрисемейный конфликт тихо.
Супруги шумно выносили "сор из избы", однако воздержались от посещения ток-шоу.
Сергей Глушко публично каялся, публикуя видео в Instagram, а Королёва спешила излить душевную боль в интервью Ксении Собчак.
При этом пара очень гордится, что они не стали гостями скандальных ток-шоу.
Королёва призналась, что Тарзану за "жареные" факты о его любовных похождениях предлагали три миллиона рублей, однако он с негодованием отверг предложение охотников за сенсациями.
"3.000.000! Но он (Тарзан) на таких вещах не зарабатывает!" — объяснила Наташа Королёва в интервью "Собеседнику".
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.