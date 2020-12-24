Божена Рынска судится за наследство умершего супруга

Журналистка пытается отстоять интересы своего ребёнка в суде.

Божена Рынска проделала сложный манёвр. Она стала матерью уже после смерти своего супруга.

Ребёнка светской львице родила суррогатная мать с помощью биологического материала, который оставил при жизни её супруг — бывший топ-менеджер "НТВ" Игорь Малашенко.

Малашенко покончил жизнь самоубийством в 2019 году. Так как мужчина не подозревал, что станет отцом после своей кончины, он не вписал ребёнка Божены в завещание.

Журналистка посчитала, что это несправедливо. Она пытается с помощью судебных органов выделить ребёнку его долю в наследстве отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сумма, за которую борется Божена, относительно небольшая и составляет около 700 тысяч рублей.