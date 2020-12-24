Собчак узнала себя в жутком памятнике Алёнке

Журналистка поиронизировала над монументом и над собой.

Ксения Собчак не упустила из виду резонансную историю об устрашающем памятнике, который демонтировали в Нововоронеже.

Ведущая в шутку предположила, что так жители Воронежской области решили поблагодарить её за "Дом-2".

Ксения Анатольевна опубликовала в сторис коллаж — фото памятника и своё обезображенное гримом лицо. Пригодилось фото, где ведущая предстала в образе зомби.