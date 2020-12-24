Лиза Арзамасова поделилась эмоциями после свадьбы

Актриса, которую вся страна отдавала замуж как родную, растрогала подписчиков до слёз.

Лиза Арзамасова позитивно смотрит на вещи. Вместо того чтобы бороться с хейтерами, очаровательная девушка от всей души благодарит тех, кто нашёл для неё теплые слова.

Актриса отметила, что огромное число незнакомых ей лично людей поздравили её со свадьбой и пожелали счастливой семейной жизни с Ильёй Авербухом.

Лиза была польщена вниманием и доброжелательностью фолловеров.

"У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих "как надо и как не надо". Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные", — написала Арзамасова в своём Instagram.

Артистка надеется, что скоро она лично сможет подарить тепло и благодарность тем людям, которые желают ей добра. Лиза уверена, что узнает своих поклонников "по свету в глазах, по улыбкам, по доброй энергетике".