Скандально известный миллиардер Игорь Сосин умер в Занзибаре

Бизнесмен собирался встретить Новый год в Африке, однако его планам не суждено было осуществиться.

Игорь Сосин скончался во сне предположительно от остановки сердца. Его тело обнаружила 18-летняя дочь Таисия.

Девушка пыталась разбудить отца. Так как ей это не удалось, она вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины. Точная причина гибели 53-летнего бизнесмена станет известна после вскрытия тела.

Игорь Сосин прославился скандалами, связанными с его семьёй. Несколько лет назад его сын, который был впоследствии признан психически нестабильным, убил собственную мать, бывшую жену Сосина.

В 2018 году в семье миллиардера снова случился скандал. Охранник Сосина избил рэпера Гуфа, которого предприниматель пригласил на праздник в качестве подарка пасынку.

Юноше показалось, что рэпер исполнил мало песен. Исполнитель за несговорчивость и нежелание продолжать концерт получил черепно-мозговую травму.