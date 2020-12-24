Алёна Водонаева выложила в Instagram компромат на Боню

Бывшая участница "Дома-2" отыскала архивное видео, где самые яркие звёзды реалити-шоу зажигают на сцене.

Алёна Водонаева не упустила случая подколоть свою соперницу по шоу Викторию Боню, которая отбила у неё на проекте Степана Меньшикова.

Виктория Боня недавно сделала попытку помириться с Водонаевой, похвалив её за стройную фигуру в комментарии под фото в Instagram. Сделала она это своеобразно, приправив комплимент рекламой своего фитнес-марафона.

Водонаевой такой поход пришёлся не по душе. Светская львица решила потроллить давнюю оппонентку.