Бывшая участница "Дома-2" отыскала архивное видео, где самые яркие звёзды реалити-шоу зажигают на сцене.
Алёна Водонаева не упустила случая подколоть свою соперницу по шоу Викторию Боню, которая отбила у неё на проекте Степана Меньшикова.
Виктория Боня недавно сделала попытку помириться с Водонаевой, похвалив её за стройную фигуру в комментарии под фото в Instagram. Сделала она это своеобразно, приправив комплимент рекламой своего фитнес-марафона.
Водонаевой такой поход пришёлся не по душе. Светская львица решила потроллить давнюю оппонентку.
"Все молодые, красивые, беззаботные. Боня старается, хотя ее партии вообще нет ни в этой песне, ни в этой фонограмме", — написала Алёна.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.