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Дрожжина зовёт вдову Баталова к нотариусу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруги, подозреваемые в мошенничестве, непременно желают видеть Гитану Леонтенко лично.

Дрожжина зовёт вдову Баталова к нотариусу

Адвокат Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина Анатолий Кучерена объяснял, что его клиенты готовы вернуть вдове Баталова всё, однако Гитана Леонтенко, по его словам, не желает идти к нотариусу и принимать имущество назад. Выход юрист видит лишь в том, чтобы принудительно отдавать имущество через суд. 

Адвокат вдовы и дочери Баталова Юлия Антонова прокомментировала заявление представителя супругов, которых обвиняют в мошенничестве.

"Имущество — это не яблоко и не килограмм мандаринов, чтобы его можно было так просто принять. Если рентодатель хотел бы расторгнуть договор, а он нотариально удостоверяется, мы против этого бы не возражали. Нашего совместного присутствия и не нужно. Они могут обратиться к нотариусу, составить соглашение о расторжении договора и подписать его со своей стороны.

Мария же подпишет его в другое время — в этот или уже на следующий день. Затем мы отдадим документ в регистрационную палату, в Росреестр. Всё! Никакой сделки нет, все вернулось обратно, и разговоров на полгода разводить не надо", — объяснила Юлия Антонова в интервью порталу Teleprogramma. pro.

Но даже при таком раскладе, по словам юриста, добровольное возмещение вреда не является поводом для прекращения уголовного преследования. Цивин и Дрожжина в этом случае могут рассчитывать только на смягчение наказания.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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