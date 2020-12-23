Бузова может стать соведущей Елены Малышевой

Так как проект "Дом-2" изгоняют с телеканала ТНТ, Ольга Бузова может остаться без работы.

Поющая ведущая ищет альтернативные шоу. Ольга Бузова намекнула поклонникам на то, в какую сторону будет двигаться её карьера на ТВ.

Бузова опубликовала в своём Instagram фото с Еленой Малышевой. Это навело подписчиков на мысль о том, что, возможно, в скором времени в программе "Жить здорово" будет мелькать и её лицо.

Фолловеры предположили, что Бузова станет соведущей Елены Васильевны на шоу, которое очень наглядно популяризирует тему медицины и здоровья.

Данную перспективу фанаты Ольги восприняли без восторга и посоветовали ей не мараться в одной из самых раздражающих передач российского телевидения.

Другие интернет-пользователи посчитали, что Бузова наконец-то обретёт себе достойное место. Передача "Жить здорово" — достойная альтернатива "Дому-2".