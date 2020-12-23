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Хинштейн в стихах донёс до Шнурова мысль Путина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн объяснил лидеру группы "Ленинград", почему нехорошо материться, на понятном музыканту языке.

Хинштейн в стихах донёс до Шнурова мысль Путина

Сергей Шнуров в последнее время затрагивает животрепещущие для себя темы исключительно на языке рифм. "Ленинградец" с оппонентами предпочитает дискутировать исключительно в стихотворной форме, приправляя свои творения отборным матом.

Александр Хинштейн сказал Шнурову почти то же самое, что донёс до шоумена Владимир Путин.

Поборник чистоты русского языка перевёл высказывание лидера страны о богатом и могучем языке в стихотворную форму.

"Богат, могуч язык наш русский —
Две сотни с лишним тысяч слов!
Но слаще всяческой "капусты"
Шнуру пять бранных "матюков"
Мат для Шнура — свобода, воля.
Он без него, что без застолья, 
За то, чтоб сквернословить вволю, —
Готов, как большевик, в подполье", — написал Хинштейн в Twitter.

Шнуров ранее раскритиковал в стихах законопроект, который накладывает обязательства подвергать цензуре аккаунты в социальных сетях, посещаемость которых превышает 500 тысяч человек в сутки.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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