Хинштейн в стихах донёс до Шнурова мысль Путина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн объяснил лидеру группы "Ленинград", почему нехорошо материться, на понятном музыканту языке.

Сергей Шнуров в последнее время затрагивает животрепещущие для себя темы исключительно на языке рифм. "Ленинградец" с оппонентами предпочитает дискутировать исключительно в стихотворной форме, приправляя свои творения отборным матом.

Александр Хинштейн сказал Шнурову почти то же самое, что донёс до шоумена Владимир Путин.

Поборник чистоты русского языка перевёл высказывание лидера страны о богатом и могучем языке в стихотворную форму.

"Богат, могуч язык наш русский —

Две сотни с лишним тысяч слов!

Но слаще всяческой "капусты"

Шнуру пять бранных "матюков"

Мат для Шнура — свобода, воля.

Он без него, что без застолья,

За то, чтоб сквернословить вволю, —

Готов, как большевик, в подполье", — написал Хинштейн в Twitter.

Шнуров ранее раскритиковал в стихах законопроект, который накладывает обязательства подвергать цензуре аккаунты в социальных сетях, посещаемость которых превышает 500 тысяч человек в сутки.