Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн объяснил лидеру группы "Ленинград", почему нехорошо материться, на понятном музыканту языке.
Сергей Шнуров в последнее время затрагивает животрепещущие для себя темы исключительно на языке рифм. "Ленинградец" с оппонентами предпочитает дискутировать исключительно в стихотворной форме, приправляя свои творения отборным матом.
Александр Хинштейн сказал Шнурову почти то же самое, что донёс до шоумена Владимир Путин.
Поборник чистоты русского языка перевёл высказывание лидера страны о богатом и могучем языке в стихотворную форму.
"Богат, могуч язык наш русский —
Две сотни с лишним тысяч слов!
Но слаще всяческой "капусты"
Шнуру пять бранных "матюков"
Мат для Шнура — свобода, воля.
Он без него, что без застолья,
За то, чтоб сквернословить вволю, —
Готов, как большевик, в подполье", — написал Хинштейн в Twitter.
Шнуров ранее раскритиковал в стихах законопроект, который накладывает обязательства подвергать цензуре аккаунты в социальных сетях, посещаемость которых превышает 500 тысяч человек в сутки.
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