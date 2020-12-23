Сябитова обматерила невесту на "Давай поженимся!"

Передача в погоне за рейтингами всё больше превращается в шоу фриков.

Острая на язык телесваха пыталась объяснить участнице программы, почему ей не везёт с мужчинами. Девушка в костюме коровы рассказала, что её бывший бойфренд с новой возлюбленной ведёт себя достойно, несмотря на то, что та "голубиная курица".

Роза Сябитова быстро опознала проблему и пыталась донести до девушки, в чём её ошибка. Участница шоу поспешила прервать речь свахи, однако нарвалась на шквал ругани.

Роза Сябитова в непечатных выражениях посоветовала женщине заткнуться.

Уязвлённая сваха посчитала случай "невесты" безнадёжным и не рекомендовала женихам выбирать участницу шоу для отношений.