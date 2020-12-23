Передача в погоне за рейтингами всё больше превращается в шоу фриков.
Острая на язык телесваха пыталась объяснить участнице программы, почему ей не везёт с мужчинами. Девушка в костюме коровы рассказала, что её бывший бойфренд с новой возлюбленной ведёт себя достойно, несмотря на то, что та "голубиная курица".
Роза Сябитова быстро опознала проблему и пыталась донести до девушки, в чём её ошибка. Участница шоу поспешила прервать речь свахи, однако нарвалась на шквал ругани.
Роза Сябитова в непечатных выражениях посоветовала женщине заткнуться.
Уязвлённая сваха посчитала случай "невесты" безнадёжным и не рекомендовала женихам выбирать участницу шоу для отношений.
"Гавкайте дальше. Прогавкаете всю свою жизнь", — вынесла безапелляционный вердикт Сябитова.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?