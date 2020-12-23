Ургант о браке Арзамасовой и Авербуха: "Выходит замуж тётя Лиза":

Ведущий, который первым сумел взять интервью у звёздной парочки, не упустил случая поиронизировать над самой обсуждаемой свадьбой.

Иван Ургант, в шоу которого Авербух впервые публично признался о романе с Лизой Арзамасовой, решил во что бы то ни стало высказаться на тему брака фигуриста и актрисы.

Начал Ургант издалека. Он рассказал, что многие страны прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса. Шоумен призвал не путать слова штамм и штамп.

"Штамп — это то, что сейчас появилось в паспорте у Ильи Авербуха", — заявил шоумен.

Поздравить молодожёнов Ургант решил стихами.