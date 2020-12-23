Ведущий, который первым сумел взять интервью у звёздной парочки, не упустил случая поиронизировать над самой обсуждаемой свадьбой.
Иван Ургант, в шоу которого Авербух впервые публично признался о романе с Лизой Арзамасовой, решил во что бы то ни стало высказаться на тему брака фигуриста и актрисы.
Начал Ургант издалека. Он рассказал, что многие страны прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса. Шоумен призвал не путать слова штамм и штамп.
"Штамп — это то, что сейчас появилось в паспорте у Ильи Авербуха", — заявил шоумен.
Поздравить молодожёнов Ургант решил стихами.
"Выходит замуж тётя Лиза — кто мог такого ждать сюрприза", — сказал ведущий.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?