"Свекровь" с пониманием отнеслась к выбору сына.
Ведущая "Орла и решки" с сыном Михаилом наслаждаются отдыхом на Бали.
Регина Тодоренко спешит порадоваться каждому мгновению, проведённому с ребёнком.
"Ох уж, эти незабываемые дни с тобой, просто рядышком, просто с мамой. Представляете, я даже заметила, что немножко напрягаю сына своими рассказами, постоянным жужжанием", — написала Регина в Instagram под снимком, где она с Мишей окружена экзотическими красотами райского острова.
Ведущая рассказала о том, как Михаил попросился на руки к незнакомой женщине, чтобы поцеловать её.
"А она ведь на 28 лет старше, но как не крути, любви все возрасты покорны", — написала супруга Влада Топалова.
Двухлетний малыш знает толк в красивых женщинах. Для поцелуев он выбрал очень милую девушка по имени Катрин.
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