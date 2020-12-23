Сын Тодоренко влюбился в девушку на 28 лет старше его

"Свекровь" с пониманием отнеслась к выбору сына.

Ведущая "Орла и решки" с сыном Михаилом наслаждаются отдыхом на Бали.

Регина Тодоренко спешит порадоваться каждому мгновению, проведённому с ребёнком.

"Ох уж, эти незабываемые дни с тобой, просто рядышком, просто с мамой. Представляете, я даже заметила, что немножко напрягаю сына своими рассказами, постоянным жужжанием", — написала Регина в Instagram под снимком, где она с Мишей окружена экзотическими красотами райского острова.

Ведущая рассказала о том, как Михаил попросился на руки к незнакомой женщине, чтобы поцеловать её.

"А она ведь на 28 лет старше, но как не крути, любви все возрасты покорны", — написала супруга Влада Топалова.

Двухлетний малыш знает толк в красивых женщинах. Для поцелуев он выбрал очень милую девушка по имени Катрин.