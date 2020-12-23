Съёмки шоу "Дом-2" продолжатся в феврале

Рекордсмен книги рекордов Гиннеса проект "Дом-2", отмеченный как самое продолжительное реалити-шоу, ищет себе место в сетке вещания на других каналах страны.

Издание "СтарХит" выяснило, что "Дом-2" продолжает искать себе "место под солнцем".

"Убивать" шоу никто не собирается. Его создатели подыскивают для продолжения телестройки подходящую ТВ площадку.

"Также велись переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами, которые не прочь подобрать себе рейтинговую программу. Тем более, на некоторых из них работают бывшие топовые сотрудники ТНТ, к примеру, на МТС ТВ трудится экс-гендиректор канала Игорь Мишин", — рассказал источник "СтарХиту".

Не исключено также, что "Дом-2" обоснуется на собственном канале, который так и будет называться "Дом-2".

Когда интернет-пользователи узнали, что "Дом-2" не закрывают, а переселяют на другой канал, то это послужило поводом для остроумных комментариев.