Нурлан Сабуров о шоу "ЧБД": "Хотелось просто встать и уйти"

Один из комиков провокативного шоу рассказал о трудностях проекта.

Нурлан Сабуров объяснил, что он удивлён тому, что YouTube-шоу до сих пор существует. Он признаёт, что любая идея рано или поздно себя изживает, поэтому изначально воспринимал затею как временное явление.

Он считает главным делом своей жизни Stand Up, хотя признает, что их необычные встречи со звёздными гостями были для него полезны в плане приобретения новых навыков в деле импровизации. Данный опыт также был ему полезен, так как помогал оставаться несгибаемым в любой ситуации.

Сабуров признался, что не хотел бы строить вокруг шоу "Что было дальше?" карьеру.