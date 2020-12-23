Один из комиков провокативного шоу рассказал о трудностях проекта.
Нурлан Сабуров объяснил, что он удивлён тому, что YouTube-шоу до сих пор существует. Он признаёт, что любая идея рано или поздно себя изживает, поэтому изначально воспринимал затею как временное явление.
Он считает главным делом своей жизни Stand Up, хотя признает, что их необычные встречи со звёздными гостями были для него полезны в плане приобретения новых навыков в деле импровизации. Данный опыт также был ему полезен, так как помогал оставаться несгибаемым в любой ситуации.
Сабуров признался, что не хотел бы строить вокруг шоу "Что было дальше?" карьеру.
"За все время съемок больше случаев было, когда хотелось встать и уйти. Если бы у меня была такая возможность сразу прощаться с героями, с которыми не выходит выстроить диалог, или они просто ведут себя неадекватно, то выпусков было бы гораздо меньше…Но, кажется, мы научились со всем справляться, прошли все стадии ужаса, и я даже не знаю, что может нас удивить или как-то сломать", — объяснил Нурлан Сабуров "СтарХиту".
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?