Психолог объяснила, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха

Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.

Брак Лизы Арзамасовой с Ильёй Авербухом не выглядит мезальянсом. Фигурист старше актрисы на 22 года, однако многие считают, что Лиза нашла себе выгодную партию. Кроме того, очаровательная актриса, похоже, по-настоящему увлечена мужчиной в полном расцвете сил.

Внимание общественности приковано к звёздной паре. Многие считают нужным проанализировать данный союз, который не оставляет публику равнодушной.

Семейный психолог Наталья Наумова объясняет интерес Лизы к мужчине существенно старше её тем, что девушке, возможно, не хватало ласки и внимания отца.