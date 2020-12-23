Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.
Брак Лизы Арзамасовой с Ильёй Авербухом не выглядит мезальянсом. Фигурист старше актрисы на 22 года, однако многие считают, что Лиза нашла себе выгодную партию. Кроме того, очаровательная актриса, похоже, по-настоящему увлечена мужчиной в полном расцвете сил.
Внимание общественности приковано к звёздной паре. Многие считают нужным проанализировать данный союз, который не оставляет публику равнодушной.
Семейный психолог Наталья Наумова объясняет интерес Лизы к мужчине существенно старше её тем, что девушке, возможно, не хватало ласки и внимания отца.
"Если девушка выбирает человека намного старше себя — это указывает, что у нее были сложные взаимоотношения с папой или ей уделяли мало времени. Поэтому ей нужна опека, ей нужен покровитель", — объяснила Наумова в интервью Общественной службе новостей.
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