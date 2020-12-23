У Верки Сердючки в Польше отыскалась "дочь"

Девушка обратилась к Андрею Данилко через социальные сети.

Жительница Польши чувствует родство с комедийным артистом. При этом молодая особая предпочитает называть Данилко не папой, а мамой.

"Зов крови", вероятно, пробудило то, что девушка носит фамилию Сердючка.

"Моя любимая мама еще сто лет! Ты самая милая и самая красивая звезда с неба в мире! Мой ангел! С днем рождения! Очень тебя люблю, ваша дочка Джоланта Сердючка", — написала гражданка Польши на украинском языке.

Сам же Данилко не раз объяснял прессе, что детей у него нет.