Муцениеце о Прилучном: "Нравилось, что он агрессивный"

Женщины в передаче "Честный развод" сошлись на том, что "плохие парни" были для них притягательны.

Гостьей YouTube-блога "Честный развод" стала Анастасия Меськова. Актриса поделилась своим брачным опытом. Анастасия отметила, что они с бывшим супругом были как отличница и хулиган, однако в таком союзе скоро стали проглядывать недостатки.

"Мы изначально очень разные, из разных миров. Изначально это история из разряда: "Ой, он немножко хулиган, но мне это даже нравится". Но только это потом в жизни проглядывает", — объяснила Меськова.

Агате Муцениеце показалось близким и понятным то, что говорила её гостья. Она тоже высказалась на данную тему.

"Анализировала и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей. Но когда это повернулось в мою сторону…", — посетовала Агата.

Актриса и ведущая, будучи замужем за Павлом Прилучным, жаловалась в социальных сетях на поведение супруга, который, по её словам, поднимал на неё руку.