Женщины в передаче "Честный развод" сошлись на том, что "плохие парни" были для них притягательны.
Гостьей YouTube-блога "Честный развод" стала Анастасия Меськова. Актриса поделилась своим брачным опытом. Анастасия отметила, что они с бывшим супругом были как отличница и хулиган, однако в таком союзе скоро стали проглядывать недостатки.
"Мы изначально очень разные, из разных миров. Изначально это история из разряда: "Ой, он немножко хулиган, но мне это даже нравится". Но только это потом в жизни проглядывает", — объяснила Меськова.
Агате Муцениеце показалось близким и понятным то, что говорила её гостья. Она тоже высказалась на данную тему.
"Анализировала и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей. Но когда это повернулось в мою сторону…", — посетовала Агата.
Актриса и ведущая, будучи замужем за Павлом Прилучным, жаловалась в социальных сетях на поведение супруга, который, по её словам, поднимал на неё руку.
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