Режиссёр фильма о "The Beatles" показал неизвестные ранее видеокадры

Новозеландский режиссер Питер Джексон, известный как режиссер трилогии "Властелин колец", готовит к выходу документальный фильм "The Beatles: Get Back".

Премьера запланирована на 2021 год. Пока же Джексон показал пять минут с уникальными фрагментами видеозаписей легендарной четвёрки, которые ранее нигде не демонстрировались.

В записи появляются Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, шутя, танцуя и жестикулируя, работая над своими песнями в студии звукозаписи в 1969 году.

"Это не трейлер или сцена из фильма, это монтаж фрагментов, который отражает суть документального фильма, который мы делаем", — объясняет Джексон, уточняя, что официальные трейлеры появятся в следующем году. -"Мы надеемся, что это заставит людей улыбнуться в эти трудные времена".

Джексон хотел поблагодарить поклонников ливерпульской группы за их терпение, так как документальный фильм должен был быть закончен в конце 2020 года, но пандемия коронавируса задержала работу.

"Единственная хорошая новость заключается в том, что мы работаем из Новой Зеландии. Наша страна почти победила вирус, и поэтому мы смогли вернуться к монтажу и продолжить работу", — говорит режиссер.

Джексон также объясняет, что его команда выбрала фрагменты из 56 часов репетиций британской группы, записанных в 1969 году и использованных в документальном фильме.

В то время The Beatles решили снять фильм о своих новых песнях и для этого репетировали ежедневно в присутствии съемочной группы. Финалом проекта стал концерт на крыше в Apple Corps в Лондоне. Это был последний концерт группы.