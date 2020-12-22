Квартира, в которой доживал свой век Армен Джигарханян, частично перешла во владения третьих лиц.
Жильё в Староконюшенном переулке лишь на половину принадлежит Татьяне Власовой. Свою долю недвижимости Армен Бориосвич продал, когда женился на Виталине Цымбалюк-Романовской.
Именно в эту квартиру народный артист СССР вернулся, когда отношения с молодой супругой разладились.
Новый владелец жилья бизнесмен Юрий Растегин не возражал, чтобы актёр жил в квартире, которую он намеревался в будущем превратиться в мемориальный музей Джигарханяна.
Предприниматель терпеливо относится и к тому, что вдова актёра Татьяна Власова проживает на квадратных метрах, которые лишь частично находятся в её собственности.
"Просьбу Джигарханяна выполним позже. Если же она даст добро на то, чтобы организовать в квартире музей, мы подыщем варианты для нее. Я располагаю средствами, чтобы обеспечить ее достойным жильем", — объяснил бизнесмен в интервью "Собеседнику".
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