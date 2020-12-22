Вдову Джигарханяна могут попросить освободить квартиру

Квартира, в которой доживал свой век Армен Джигарханян, частично перешла во владения третьих лиц.

Жильё в Староконюшенном переулке лишь на половину принадлежит Татьяне Власовой. Свою долю недвижимости Армен Бориосвич продал, когда женился на Виталине Цымбалюк-Романовской.

Именно в эту квартиру народный артист СССР вернулся, когда отношения с молодой супругой разладились.

Новый владелец жилья бизнесмен Юрий Растегин не возражал, чтобы актёр жил в квартире, которую он намеревался в будущем превратиться в мемориальный музей Джигарханяна.

Предприниматель терпеливо относится и к тому, что вдова актёра Татьяна Власова проживает на квадратных метрах, которые лишь частично находятся в её собственности.