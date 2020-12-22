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Вдову Джигарханяна могут попросить освободить квартиру

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Квартира, в которой доживал свой век Армен Джигарханян, частично перешла во владения третьих лиц.

Вдову Джигарханяна могут попросить освободить квартиру

Жильё в Староконюшенном переулке лишь на половину принадлежит Татьяне Власовой. Свою долю недвижимости Армен Бориосвич продал, когда женился на Виталине Цымбалюк-Романовской.

Именно в эту квартиру народный артист СССР вернулся, когда отношения с молодой супругой разладились.

Новый владелец жилья бизнесмен Юрий Растегин не возражал, чтобы актёр жил в квартире, которую он намеревался в будущем превратиться в мемориальный музей Джигарханяна.

Предприниматель терпеливо относится и к тому, что вдова актёра Татьяна Власова проживает на квадратных метрах, которые лишь частично находятся в её собственности.

"Просьбу Джигарханяна выполним позже. Если же она даст добро на то, чтобы организовать в квартире музей, мы подыщем варианты для нее. Я располагаю средствами, чтобы обеспечить ее достойным жильем", — объяснил бизнесмен в интервью "Собеседнику".

Автор: Елена Былкина
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