Шепелев запрещает сыну навещать могилу Жанны Фриске

Своими наблюдениями поделился охранник Николо-Архангельского кладбища.

Захоронение певицы находится рядом с постом охраны, поэтому сотрудники погоста могут наблюдать за тем, кто и когда посещает могилу Жанны Фриске.

Охранники отметили, что родители и сестра исполнительницы очень часто приходят на могилу Жанны, а вот Шепелева здесь в последний раз видели только в первый год после смерти супруги. С сыном Платоном телеведущего у захоронения вовсе не наблюдали.