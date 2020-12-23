Своими наблюдениями поделился охранник Николо-Архангельского кладбища.
Захоронение певицы находится рядом с постом охраны, поэтому сотрудники погоста могут наблюдать за тем, кто и когда посещает могилу Жанны Фриске.
Охранники отметили, что родители и сестра исполнительницы очень часто приходят на могилу Жанны, а вот Шепелева здесь в последний раз видели только в первый год после смерти супруги. С сыном Платоном телеведущего у захоронения вовсе не наблюдали.
"Он ни разу не навестил могилу. Говорят, что Шепелев запрещает Платону. А сам он как придет, он же маленький еще. Да и Дмитрия, как мне рассказал один из наших, правда, он уже не работает, тут видели только в первый год после похорон. Потом и он ходить перестал. Но это и понятно, у него уже другая семья", — рассказал сотрудник погоста в беседе с корреспондентами "Экспресс-газеты".
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