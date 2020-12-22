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Ефремову разрешили общаться с родными по видео

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сейчас Михаил Ефремов проходит карантин в белгородской колонии № 4. После этого актёру разрешат общаться с родными по видеозвязи. Такую услугу только начали вводить в местах лишения свободы.

Примечательно, что для пользования такой услугой нужно получить предварительное разрешение администрации колонии. Связь по видео довольно дорогое удовольствие. За одну минуту разговора нужно будет заплатить семь рублей.

Пока Ефремов не получил должность заведующего клуба, поэтому в ближайшее время он будет заниматься изготовлением замков или пошивом бушлатов.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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