Бывшая жена Павла Прилучного рассказала, что в ближайшее время не планирует вступать в брак, поскольку боится замужества.
"Я не хочу оказаться женой: вот я уснула, а он давай строчить кому-то", — отметила Агата Муцениеце.
Уже полгода актриса не живёт с экс-мужем и только радуется этому.
"Я начала чувствовать себя счастливой. Я радуюсь солнцу, облачкам, природе. Рада, что живу. Обжила свою квартиру, мне стало уютно и хорошо. Я на этапе некоего самопознания сейчас нахожусь. Слышу себя наконец-то — это очень важно", — объяснила артистка.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.