Муцениеце объяснила, почему не хочет вступать в брак

Бывшая жена Павла Прилучного рассказала, что в ближайшее время не планирует вступать в брак, поскольку боится замужества.

"Я не хочу оказаться женой: вот я уснула, а он давай строчить кому-то", — отметила Агата Муцениеце.

Уже полгода актриса не живёт с экс-мужем и только радуется этому.