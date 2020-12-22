Ранее принц Уильям часто приглядывал за своим младшим братом и выручал его в самых разных ситуациях.
Однако сейчас Уильям уже не может покровительствовать Гарри, поскольку принц уехал в США вместе с Меган Маркл. Об этом рассказал королевский эксперт Дэн Вуттон.
"Он годами пытался присматривать за Гарри, а сейчас, как мне кажется, он чувствует, что уже ничего не может предпринять. Он делал все возможное, чтобы защитить Гарри. Это продолжалось в течение долгих-долгих лет", — отметил эксперт.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.