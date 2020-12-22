Принц Уильям не может спасти принца Гарри

Ранее принц Уильям часто приглядывал за своим младшим братом и выручал его в самых разных ситуациях.

Однако сейчас Уильям уже не может покровительствовать Гарри, поскольку принц уехал в США вместе с Меган Маркл. Об этом рассказал королевский эксперт Дэн Вуттон.