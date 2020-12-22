Дмитрий Певцов вместе с Леонидом Якубовичем участвует в театральной постановке МХАТа имени Горького.

Актёр похвалил телеведущего за его актёрские способности.

"Он человек отдельных ролей. В этой постановке работает всё его прошлое, в том числе и телевизионное. В сочетании с гримом и текстом оно дает убедительный эффект. И это абсолютно верный выбор режиссёра. По задумке Эдуарда Боякова, роль старца Никандра должен был сыграть человек не из театрального мира. И с этой ролью Леонид Якубович справился прекрасно", — отметил Певцов.