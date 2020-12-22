Голливудский актёр Джордж Клуни придумал необычный способ, чтобы заставить своих детей поверить в Санта-Клауса.

Им он поделился на передаче The Late Show. Сейчас артист воспитывает близнецов Эллу и Александра, которым по три года.

"Когда они утром просыпаются (они спят отдельно), они начинают переговариваться, и их обычно слышно за дверью. В этот момент я останавливаюсь перед их комнатой и говорю: "Привет, Санта!". И тот отвечает что-то вроде: "Хо, хо, хо". Тогда я спрашиваю: "Что ты здесь делаешь?", а он объясняет: "Просто хочу проверить, хорошо ли ведут себя эти дети", — признался актёр.

"И сразу слышно, как они говорят: "Конечно, хорошо, Санта". Тут он исчезает, а они все утро так прекрасно себя ведут, что в это просто невозможно поверить", — добавил Клуни.