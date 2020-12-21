Алексей Панин объяснил, зачем заставлял дочь воровать апельсины

Актёр периодически рассказывает о своей райской жизни в солнечной Испании.

Недавно Алексей Панин опубликовал ролик, на котором они с дочкой воруют апельсины. Панин подговаривал Аню надеть маску и капюшон и быстро и незаметно сорвать с дерева апельсин.

"Добываем еду", — подписал он ролик.

Видео было снято с расчётом на то, что российские СМИ проглотят наживку, которую приготовил для них эпатажный актёр. Панин возликовал, так как его пост в Instagram послужил основой для публикаций в огромном количестве СМИ.

Провокация удалась, поэтому Панин обрушился с обличительной речью на российских журналистов.