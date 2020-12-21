Актёр периодически рассказывает о своей райской жизни в солнечной Испании.
Недавно Алексей Панин опубликовал ролик, на котором они с дочкой воруют апельсины. Панин подговаривал Аню надеть маску и капюшон и быстро и незаметно сорвать с дерева апельсин.
"Добываем еду", — подписал он ролик.
Видео было снято с расчётом на то, что российские СМИ проглотят наживку, которую приготовил для них эпатажный актёр. Панин возликовал, так как его пост в Instagram послужил основой для публикаций в огромном количестве СМИ.
Провокация удалась, поэтому Панин обрушился с обличительной речью на российских журналистов.
"Я думал дебилов всё-таки меньше. Мне на полном серьезе присылают статьи российских СМИ о том, как я с Нюсей ворую апельсины в Испании. Мы шутим, прикалываемся. Апельсины растут здесь на каждом шагу. Они никому не нужны. Я так и знал, что тупоголовые российские СМИ уцепятся за это".
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.