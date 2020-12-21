Недавно вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов неожиданно предъявил права на имущество артистки хотя ранее утверждал, что ему не нужны деньги покойной жены.
Яхтсмену надоела постоянная травля в соцсетях и он решил сразу же ответить на обвинения. Фирсов утверждает, что действует в интересах сына Легкоступовой.
"СК забрал мои деньги и закинул их в наследственную массу. Я верну свои деньги, а все остальное отдам Матвею, иначе Анетта его по миру пустит. Мы с Валей всего один раз были у дочери в гостях, и то со своей едой. Ее жадность зашкаливает", — объяснил вдовец.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.