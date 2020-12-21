Вдовец Легкоступовой объяснил, зачем претендует на наследство артистки

Недавно вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов неожиданно предъявил права на имущество артистки хотя ранее утверждал, что ему не нужны деньги покойной жены.

Яхтсмену надоела постоянная травля в соцсетях и он решил сразу же ответить на обвинения. Фирсов утверждает, что действует в интересах сына Легкоступовой.