Актёр Сергей Маковецкий уже во взрослом возрасте узнал о предательстве отца.

Мама рассказала артисту, как его отец бросил её прямо в ЗАГСе, забрав заявление и разорвав отношения. Актёр выразил благодарность матери за то, что она всё-таки его родила.

"Я видел, что маме не хочется рассказывать об этом, поэтому я не мучил ее вопросами. Просто знаю, что он очень сильно обидел ее, когда она была беременна мной. Мама с папой пошли в загс, как вдруг отец сказал: "Посиди, сейчас подойду". Мама сидела, ждала, а он пошел и забрал заявление. Она говорит: "Не позорь меня, нас ждут, столы-то накрыты". После такого всякое могло случиться, но мама, слава Богу, меня родила", — рассказал Маковецкий.