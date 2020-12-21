Шнуров оправдался за нарушенное обещание Дудю

Во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина Сергей Шнуров задал главе государства два вопроса.

Первый вопрос президент России назвал "провокацией", а на второй с удовольствием ответил и дал музыканту хороший совет. Однако Шнуров раскритиковали за то, что он не сдержал слово, данное Юрию Дудю.

В 2017 году Шнуров давал интервью Дудю и на традиционный вопрос, чтобы он сказал Путину ответил "хватит".

Музыкант объяснил, что вопрос был поставлен с одним небольшим нюансом: при личной встрече, которой пресс-конференция не является.