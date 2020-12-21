Адвокаты превратили судебное разбирательство против Михаила Ефремова в водевиль. Это негативно повлияло на репутацию российской адвокатуры.

С таким мнением выступил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

"Дело Михаила Ефремова — достаточно банальное с житейской и юридической точки зрения… Поведение наших коллег как в процессе, так и вне процесса превратило его в водевиль", — отметил адвокат.

"Дело бросило тень на репутацию российской адвокатуры. Предполагаю, что еще не раз будут вспоминать и корить поведением коллег", — добавил Пилипенко.