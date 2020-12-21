Профьева объяснила, почему Заворотнюк скрывала свою болезнь

Актриса Ольга Прокофьева, сыгравшая Жанну Аркадьевну в сериале "Моя прекрасная няня", сохранила хорошие отношения с Анастасией Завортнюк и после совместной работы над сериалом.

Артистка призналась, что не пыталась выйти на связь с Заворотнюк, поскольку её семья чётко обозначила, что она хочет сама победить недуг.