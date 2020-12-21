Актриса Ольга Прокофьева, сыгравшая Жанну Аркадьевну в сериале "Моя прекрасная няня", сохранила хорошие отношения с Анастасией Завортнюк и после совместной работы над сериалом.
Артистка призналась, что не пыталась выйти на связь с Заворотнюк, поскольку её семья чётко обозначила, что она хочет сама победить недуг.
"Семья четко дала понять — она хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг", — отметила Прокофьева.
"У нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я очень верю, что сейчас все идет на поправку", — добавила актриса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.