Актриса Татьяна Васильева призналась, что из-за пандемии коронавируса ей приходиться содержать уже взрослых детей и внуков, поскольку им некому помочь.

Сама артистка отметила, что у неё пока ещё есть возможность помогать.

"Я не полностью содержу, сейчас уже не так, как раньше. Детей много, внуков много, им никто не поможет! У них нет денег. Дети что-то пробуют, но не все получается, не все так просто. Я это делаю, потому что я не могу этого не делать. Даже если они будут иметь миллиарды, я все равно не смогу этого не делать. Я приехала на съемку с полным рюкзаком яблок для внучки, потому что я знаю, что таких яблок они не купят. Я их не содержу — я о них забочусь", — пояснила Васильева.