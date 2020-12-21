Известная актриса Ольга Прокофьева, сыгравшая Жанну Аркадьевну в сериале "Моя прекрасная няня", лишилась работы из-за пандемии коронавируса.

Ранее артистка играла в театре и исполняла небольшие роли в сериалах, однако сейчас ей приходиться выживать на пенсию.

"У меня есть жалование в театре определенное. Оно бюджетное, но администрация находит средства. У меня есть пенсия московская, спасибо Собянину. Есть пенсия государственная в 20 тысяч рублей. Это, конечно, маленький минимум, но все равно роптать мы не имеем права", — отметила Прокофьева.