Николай Дроздов стал моделью в ролике Гудкова "НИИ советского костюма"

Комик Гудков опубликовал искромётную ретро-рекламу.

Александру Гудкову не даёт покоя слава блогера Антона Лапенко. Юморист в интервью Ирине Шихман называл автора саги о советском инженере выскочкой. Гудков говорил о планах создать своё шоу, которое затмит сериал "Внутри Лапенко".

Поклонники Гудкова уже могут оценить творение эксцентричного комика. Он опубликовал в своём Instagram-аккаунте ролик, стилизованный под советскую рекламу. Видео называется "НИИ советского костюма".

Озвучивает видео народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

"Целый калейдоскоп фасонов: гротеск, верный компаньон, деловой вихор и даже прибалтийский кураж", — говорится в ролике.

Александр собрал мощную команду, заручившись поддержкой самого Николая Николаевича Дроздова.

Ведущий передачи "В мире животных" стал одним из центральных героев остроумного сюжета на тему моды. Дроздов показал себя непревзойдённым модником, явившись на интервью в YouTube-шоу "А поговорить" в стильном костюме от Gucci.

"По ночам Николай Николаевич Дроздов, Александр Паль, Андрей Рублев, Кирилл Иванов, Александр Гудков и Муся Тотибадзе тайно работают в НИИ мужского костюма, где вместе с Gucci создают моду будущего", — такое описание сопровождает ролик на YouTube.

Гудков и его соратники обзавелись необходимым атрибутом ретро-скетча. Все они как один предстали усатыми красавцами.