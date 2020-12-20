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В Сети поползли слухи, что Асмус родила не от Харламова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Кристина Асмус могла родить дочь не от Гарика Харламова. Такие слухи поползли по социальным сетям после публикации актрисы в Instagram.

Артистка выложила в соцсеть фотографию, на котором её дочь Анастасия демонстрирует свои акробатические таланты.

В родстве девочки с Харламовым усомнились подписчики, которых удивила растяжка Насти.

"Слишком спортивная, чтобы иметь ДНК Харламова", — написал один из пользователей.

Автор: Алексей Корнеев
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