Кристина Асмус могла родить дочь не от Гарика Харламова. Такие слухи поползли по социальным сетям после публикации актрисы в Instagram.
Артистка выложила в соцсеть фотографию, на котором её дочь Анастасия демонстрирует свои акробатические таланты.
В родстве девочки с Харламовым усомнились подписчики, которых удивила растяжка Насти.
"Слишком спортивная, чтобы иметь ДНК Харламова", — написал один из пользователей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.