В Сети поползли слухи, что Асмус родила не от Харламова

Кристина Асмус могла родить дочь не от Гарика Харламова. Такие слухи поползли по социальным сетям после публикации актрисы в Instagram.

Артистка выложила в соцсеть фотографию, на котором её дочь Анастасия демонстрирует свои акробатические таланты.

В родстве девочки с Харламовым усомнились подписчики, которых удивила растяжка Насти.