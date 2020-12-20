Вторая жена Валентина Гафта Инна Елисеева считала их общую с артистом дочь конкуренткой в борьбе за наследство артиста.

Ради денег Елисеева даже упекла родную дочь в психиатрическую лечебницу. Об этом рассказала подруга Гафта изданию "Дни.ру"

"Ольгу упекла в психбольницу, хотя та была совершенно нормальная. Оля все время была в стрессе. Инна убрала ее кавалера, и она покончила с собой. Когда Олечка ушла, Инна переписала все свое имущество на сиделку", — отметила подруга артиста.