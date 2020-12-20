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Алёна Водонаева высмеяла попытку Виктории Бони помириться

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Светские львицы враждуют еще со времён "Дома-2".

Виктория Боня, которая отбила у Водонаевой в реалити шоу Степана Меньшикова, попыталась подольститься к подруге по телестройке.

Она прокомментировала фотографии Алёны Водонаевой, написав лестный отзыв.

Ух, Аленка! Ну и плечи, ну и шея!!! Небось втихую занимаешься на моих марафонах.
Все красиво, прям", — написала Боня под снимком модели.

Водонаева не оценила попытки Бони таким образом наладить с ней отношения. Кроме того, ей не понравилась откровенная реклама, которую та впихнула в свой комментарий.

"А можно было приходить мириться без рекламы своего марафона?", — написала прямолинейная Алёна.

Автор: Елена Былкина
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