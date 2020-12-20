Алёна Водонаева высмеяла попытку Виктории Бони помириться

Светские львицы враждуют еще со времён "Дома-2".

Виктория Боня, которая отбила у Водонаевой в реалити шоу Степана Меньшикова, попыталась подольститься к подруге по телестройке.

Она прокомментировала фотографии Алёны Водонаевой, написав лестный отзыв.

Ух, Аленка! Ну и плечи, ну и шея!!! Небось втихую занимаешься на моих марафонах.

Все красиво, прям", — написала Боня под снимком модели.

Водонаева не оценила попытки Бони таким образом наладить с ней отношения. Кроме того, ей не понравилась откровенная реклама, которую та впихнула в свой комментарий.