Светские львицы враждуют еще со времён "Дома-2".
Виктория Боня, которая отбила у Водонаевой в реалити шоу Степана Меньшикова, попыталась подольститься к подруге по телестройке.
Она прокомментировала фотографии Алёны Водонаевой, написав лестный отзыв.
Ух, Аленка! Ну и плечи, ну и шея!!! Небось втихую занимаешься на моих марафонах.
Все красиво, прям", — написала Боня под снимком модели.
Водонаева не оценила попытки Бони таким образом наладить с ней отношения. Кроме того, ей не понравилась откровенная реклама, которую та впихнула в свой комментарий.
"А можно было приходить мириться без рекламы своего марафона?", — написала прямолинейная Алёна.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.